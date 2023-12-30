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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, esnaf ziyareti yapacak, sivil toplum kuruluşları buluşmasına katılacak, gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/12.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası; Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Beşiktaş Emlakjet-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Bursaspor İnfo Yatırım ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası; Emlak Konut-Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ-OGM Ormanspor, İlkem Yapı Tarsusspor-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/19.30/Ankara/15.00/16.00/Mersin/15.30/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, Tekirdağ Süleymanpaşa-Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Tekirdağ/15.00) (Fotoğraflı)

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