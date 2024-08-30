Başakşehir'de virajı alamayan kamyonet bahçeye düştü
Başakşehir'de virajı alamayıp demir korkulukları aşarak bahçeye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
İstanbul
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda ilerleyen S.U. idaresindeki 35 MAP 18 plakalı kamyonet, sürücüsünün virajı alamaması sonucu demir korkuluklara çarparak, yol kenarındaki istinat duvarından MASKO Mobilya Kenti'nin bahçesine düştü.
Çarpmanın etkisiyle demir korkuluğun bulunduğu duvarın bir kısmı çökerken, sürücü ters dönen kamyonetin içinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından kamyonette sıkışan S.U'yu kurtardı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Başakşehir'de virajı alamayan bir kamyonet bahçeye düştü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 30, 2024
Ters dönen kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı https://t.co/z3zgk88A3e pic.twitter.com/DFzFc4Lnbe
Ekiplerin, bahçeye düşen kamyoneti bulunduğu yerden kaldırma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.