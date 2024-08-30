Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü
Istanbul
İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakanı Robert Golob tarafından kabul edildi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Lübliyana'da Slovenya Başbakanı Robert Golob tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.
Dün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Bakan Fidan, bugün Slovenya'ya ziyaret gerçekleştiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.