Başakşehir'de uçurtma festivali düzenlendi

Festival kapsamında çok sayıda aile ve çocukları, Başakşehir Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Etkinliğe katılan bazı aileler belediye ekipleri tarafından kurulan stantlarda uçurtmalarını hazırlarken bazıları uçurtmalarını evlerinden getirdi.

Aileler, hazırladıkları renk renk uçurtmaları çocuklarıyla uçurarak keyifli vakit geçirdi. Havalanan uçurtmalarla gökyüzünde renk şöleni oluştu.

"Tatili uçurtma şenliğiyle başlatalım istedik"

Festivale ilişkin değerlendirmede bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çocuklar için karne hediyesi yapmak istediklerini söyledi.

Başakşehir Millet Bahçesi'nin bugün rengarenk olduğunu dile getiren Kartoğlu, "Çocuklarıyla beraber aileler burada. Çocuklarımız karnelerini aldı. Artık tatil başladı, biz de tatili uçurtma şenliğiyle başlatalım istedik. Çocuklarımız sadece teknolojik cihazlarla değil, parklarda, bahçelerde vakit geçirsinler istedik. Uçurtma uçururken gökyüzünü izlesinler istedik. Hafif rüzgarlı, çok güzel bir hava var. Karne hediyesi olarak tüm çocuklarımızı davet ettik." diye konuştu.

Kartoğlu, çocuklara tatilde spor yapmalarını tavsiye ederek, "Bir de özellikle şunu hatırlatmak istiyorum, parklarda ve bahçelerde hareket etsinler, spor yapsınlar. Teknolojiye bağlı kalmasınlar, aileleriyle zaman geçirsinler. Farklı fiziksel etkinliklerle de vakit geçirsinler. Sağlıklı olmak için bu gerekiyor. Çocuk gülerse şehir güler, herkes mutlu olur. Çocukların burada gülebilmesi için harika fırsatlar sunuldu." dedi.

Mesut Bozdağ çocuğuyla uçurtma festivaline katıldığını belirterek, "Başakşehir Belediyesi bu konularda çok önde geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Her şey çocuklarımız için, çocuklarımız gülsün diye." ifadelerini kullandı.

Oğlu Eyüp Egemen Aksoy'la yaptıkları uçurtmayı uçurduklarını ifade eden Uğur Aksoy ise "Çok güzel bir duygu. Oğlum uçurtma etkinliğini duymuş bize söyledi. Biz de ailecek geldik. Uçurtma uçuracağımız için oğlumuz çok heyecanlı." dedi.

Öte yandan festivalde belediye tarafından çocuklar için çeşitli etkinlikler de yapıldı.

Karagöz-Hacivat, illüzyon ve Başakgiller gösterilerine yoğun ilgi gösteren çocuklar, palyaçolara yüzlerini boyatıp, balonlardan da figürler yaparak eğlendi.