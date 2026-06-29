Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Lahey Zirvesi'ndeki taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artıyor, NATO misyon ve harekatlarına katkı sağlayan ilk 5 arasında yer alıyoruz. NATO Savunma Sanayi Forumu'nda gelişmiş ürünlerimizi sergilerken, bu işbirliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirleri ele alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz." dedi.

Erdoğan: "Rusya-Ukrayna savaşının diyalogla çözümü noktasında önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.” ifadelerini kullandı.