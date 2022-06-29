Bartın'da ulaşımı kesilen köye helikopterle gıda yardımı yapıldı
Bartın'da sağanak nedeniyle meydana gelen selin köprüyü yıkması nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Kozcağız beldesine bağlı Şarköy köyüne helikopterle gıda malzemesi taşındı.
Bartın
Köy girişindeki köprünün yıkılmasının ardından Şarköy köyü ile ulaşım bağlantısı kesilirken, Türk Kızılayı ekiplerinin hazırladığı su, ekmek ve gıda ürünlerinin yer aldığı paketler, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle köye ulaştırıldı.
Helikopterden indirilen malzemeler, daha sonra alanda bekleyen köylülere dağıtıldı.
Ekipler, ihtiyaç malzemelerinin düzenli olarak köye ulaştırılacağını bildirdi.
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