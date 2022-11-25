Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu
Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 45 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 4 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Bartın
Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte 45 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.
Bazı ilçe sakinleri, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.