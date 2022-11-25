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Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 45 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 4 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Selim Bostancı   | 25.11.2022
Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte 45 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.

Bazı ilçe sakinleri, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

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