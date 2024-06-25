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Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Balıkesir'in üç ilçesindeki kırsal alanlarda yangın çıktı.

İlkan Toprak  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Balıkesir

Bandırma'nın Danaveli Mahallesi, Karesi'nin Fethiye Mahallesi ve Burhaniye'nin Yunuslar Mahallesi'nin kırsal alanlarında ot yangını çıktı.

Hem karadan hem havadan ekiplerin sevk edildiği bölgelerde yangınları kontrol altına alma çalışmalarına başlandı.

Danaveli'deki yangına 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 30 personel müdahale ediyor.

Fethiye'deki yangın söndürme çalışmalarında ise 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 25 personel görev alıyor.


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