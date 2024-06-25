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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haydar Toprakçı  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Izmir

Nazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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