İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Izmir
Nazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.