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İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Miraç Kaya  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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