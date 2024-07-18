Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i kabul etti.
Ankara
Erdoğan'ın, İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail'i kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Basına kapalı kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.