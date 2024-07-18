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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i kabul etti.

Utku Şimşek  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail'i kabul etti

Ankara

Erdoğan'ın, İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail'i kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Basına kapalı kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

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