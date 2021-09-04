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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Miraç Kaya   | 04.09.2021
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

İlçeye bağlı Yıldız ve Bozen mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, bir helikopter, iki ilk müdahale aracı, 9 arazöz, iki su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında 3 dekarlık kızılçam ormanında zarar oluştu.

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