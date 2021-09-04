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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Miraç Kaya, Hakan Firik   | 04.09.2021
Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi kırsalındaki Yunuslar Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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