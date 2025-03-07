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Bakırköy'de trafo merkezindeki patlamada 1 işçi ağır yaralandı

Bakırköy'de trafo merkezinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Ali Cevahir Aktürk  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Bakırköy'de trafo merkezindeki patlamada 1 işçi ağır yaralandı

İstanbul

Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'na ait trafo merkezinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında trafoda çalışan işçi Sabri E. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis, trafo ve çevresinde inceleme yaptı.

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