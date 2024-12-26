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Bakırköy'de park halindeki otomobil yandı

Bakırköy'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selami Küçükoğlu  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Bakırköy'de park halindeki otomobil yandı

İstanbul

Mimar Basri Mete Sokağı'nda park halindeki otomobilin ön kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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