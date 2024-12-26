Bakırköy'de park halindeki otomobil yandı
Bakırköy'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Mimar Basri Mete Sokağı'nda park halindeki otomobilin ön kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.