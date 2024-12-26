Malatya-Kayseri kara yolunda kar etkili oluyor
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışının etkili olduğunu, duruma göre kamyon ve çekici trafiğinin kısıtlanabileceğini bildirdi.
Malatya
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları, kış lastiği takmaları ve hız yapmaktan kaçınmaları önemle duyurulur. Kamyon ve çekicilerin trafiğe çıkışları yol durumuna göre kısıtlanabilecektir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.