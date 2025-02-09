Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,670.10
BTC/USDT
97,189.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakırköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Bakırköy'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusunun patlaması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Şükrü Gündüz  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Bakırköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Yeşilköy Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi'nde ana isale hattındaki borunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu caddede su birikintisi oluştu.

Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, gelen araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Ana hattaki suyu kapatan İSKİ ekipleri arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Depremlerden etkilenen 11 ilde çalışmalar aralıksız sürüyor
Tüketici derneklerinden 14 Şubat öncesi "tüketim tuzağı" uyarısı
Bakırköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
İHH Kadın Birimi, 2024'te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı
Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 12 bin 928 sürücüye işlem yapıldı

Benzer haberler

Bakırköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Bakırköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil viyadükten düştü

Bahçelievler’de metrobüs arızalandı, yolcular metrobüs yolunda bekledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet