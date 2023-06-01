Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza nedeniyle yoğunluk oluştu
Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferlerden dolayı yoğunluk meydana geldi.
İstanbul
Üsküdar-Çekmeköy metro hattında, teknik arıza dolayısıyla bazı duraklarda seferler saat 06.15'ten itibaren 3 saat boyunca yapılamadı.
Seferlerin yapılamaması nedeniyle metronun Yamanevler durağında inen yolcular yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti.
Çakmak metrosunun girişindeki otobüs durağında da yoğunluk yaşandı. İşe geç kalan vatandaşlar, kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüslerde yer bulmaya çalıştı.
Seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.