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Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza nedeniyle yoğunluk oluştu

Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferlerden dolayı yoğunluk meydana geldi.

Ümit Türk, Kaan Bozdoğan, Hasan Hüseyin Kul  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Üsküdar-Çekmeköy metrosundaki arıza nedeniyle yoğunluk oluştu Fotoğraf: Ümit Türk/AA

İstanbul

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında, teknik arıza dolayısıyla bazı duraklarda seferler saat 06.15'ten itibaren 3 saat boyunca yapılamadı.

Seferlerin yapılamaması nedeniyle metronun Yamanevler durağında inen yolcular yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti.

Çakmak metrosunun girişindeki otobüs durağında da yoğunluk yaşandı. İşe geç kalan vatandaşlar, kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüslerde yer bulmaya çalıştı.

Seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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