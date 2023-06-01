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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi sonucuna göre YSK'nin hazırladığı mazbatası takdim edilecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletvekilliği mazbatasını alacak, AK Parti İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Türkiye sağlık araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa kıtasında bulunan ülkelerin liderleri ile Avrupa Birliği kurumlarının başkanları, Avrupa Siyasi Topluluğunun 2. toplantısı için Moldova'da bir araya gelecek.

(Kişinev) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumu yapılacak.

(Oslo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde ikinci maçında Sırbistan'la karşılaşacak. Gruptaki diğer maçlarda Kanada ile Tayland, Polonya ile de İtalya karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom ile Galatasaray Nef, üçüncü maçta karşılaşacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur mücadelesinde 2. Grup'ta Karaman FK ile Orduspor 1967, ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Karaman/16.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3'üncülük mücadelesinde Armada Praxis Yalıkavakspor ilk maçta İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

5- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'ne kadınlarda yarı final mücadelesiyle devam edilecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a 2. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

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