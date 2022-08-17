Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği hayvancılık faaliyeti görüntülerini paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'lar tarafından kaydedilen, terörden temizlenen Tunceli'nin Munzur kırsalındaki dağlarda çobanların koyunlarını otlattığı görüntüleri paylaştı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak hele. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor." ifadelerine yer verdi.
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İHA’ların kamerasından Tunceli Munzur’da sıradan bir gün 😊— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 17, 2022
Şu koyunların dağlarda otlamasına bak hele...
Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor… pic.twitter.com/IlEEK346Ai