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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın stajyerleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı memleketi Kilis'e uğurlandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketi Kilis'e gönderildi.

Müslüm Etgü, Yasin Dikme   | 17.08.2022
Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı memleketi Kilis'e uğurlandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan dua etti.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri helikoptere taşındı. Şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kilis'e gönderildi.

Törene katılan şehidin annesi Fatma, eşi Fidan ve kızı Fatma Cirnooğlu'nun duygulandıkları görüldü.

Törene, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

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