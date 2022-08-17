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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın stajyerleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Gündem

Şanlıurfa sınırında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 17.08.2022
Şanlıurfa sınırında yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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