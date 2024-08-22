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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Berçin Çatak köyü yangın nedeniyle boşaltılıyor İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta incelemelerde bulunuyor
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Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir." dedi.

Okan Coşkun  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin açıklama

Adıyaman

Kurum, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da gazetecilere, İstanbul Boğazı'nın herkesin ortak meselesi olduğunu söyledi.

Boğazın güzelliğinin, yeşil ve tarihi yapıların korunması için her şeyi yaptıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Vaniköy semtinde buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak adına müdahale ettik. Gerekli hukuki süreçle ilgili savcılığa suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. İlgili belediyeye uyarı yapılmıştır. Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bize emanet, bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Ekiplerimiz her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir. İlgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir."

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