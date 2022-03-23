Dolar
14.85
Euro
16.29
Altın
1,935.13
ETH/USDT
2,957.00
BTC/USDT
42,082.00
BIST 100
2,180.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomotiv yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenliyor Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomotiv yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı
logo
Gündem

Bakan Akar: Askeri açıdan hava şartları ve arazi son derece önemli konular arasında yer almaktadır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri harekat ya da idari faaliyetlerin planlamasında hava şartları ve arazinin önemli konular arasında yer aldığını bildirdi.

Sarp Özer   | 23.03.2022
Bakan Akar: Askeri açıdan hava şartları ve arazi son derece önemli konular arasında yer almaktadır

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dünya Meteoroloji Günü" dolayısıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Bakan Murat Kurum ile fotoğraf sergisinin açılışını yaptı, ardından gün dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara hitap etti.

İklim ve hava durumunun, hayatı etkileyen önemli konulardan olduğunu, askeri faaliyetlerin planlama ve icra aşamalarında da hava durumunun önem taşıdığını dile getiren Akar, bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yoğun iş birliği içinde olduklarını söyledi.

"Tahminlerin isabeti çok önemli"

Sun Tzu’nun "Savaş Sanatı" kitabında "önceden bilmenin önemi"ne vurgu yapıldığını aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Bütün alanlarda tahmin konusu önemli bir unsur, ayrı bir akademik çalışma konusu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki çalışmaları bizim için son derece önemli ve değerli. Bunlar çalışmalarımızı kolaylaştıran konular. Askeri açıdan ister harekat ister idari faaliyetlerin planlanmasında hava şartları ve arazi son derece önemli konular arasında yer almaktadır. Bu iki konu üzerinde hem planlama hem icra safhalarında devamlı bilgi sahibi olmak zorundayız. Bu konuda da bize yapılan yardımlar, destekler çok değerli, tahminlerin isabeti çok önemli."

İklime duyarsız kalınmasının mümkün olmadığını dile getiren Akar, bu konuda kurumlardan bireylere herkesin yapması gerekenler bulunduğunu söyledi. İklim değişikliğinin, canlı hayatını önemli şekilde etkilediğine dikkati çeken Akar, başarı dileklerini ilettiği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanlarının "Dünya Meteoroloji Günü"nü kutladı.

Törenin sonunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Akar’a bakan olduğu güne ait meteorolojik verilerin yer aldığı tablo hediye edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Kovid-19 akciğer katılaşmasına neden olabiliyor
Çin'de son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali sonlandırdı

Benzer haberler

Bakan Murat Kurum: İklim değişikliğine uyum için en önemli adım Erken Uyarı Sistemlerini en yüksek noktaya taşımaktır

Bakan Murat Kurum: İklim değişikliğine uyum için en önemli adım Erken Uyarı Sistemlerini en yüksek noktaya taşımaktır

Bakan Akar: Askeri açıdan hava şartları ve arazi son derece önemli konular arasında yer almaktadır

Bakan Kurum: Türkiye tatlı su kaynakları bakımından 'su stresi' yaşayan ülkeler arasında

Milli Savunma Bakanı Akar: Mariupol'deki masum insanların bölgeden tahliye edilmeleri için gayret gösteriyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar: Mariupol'deki masum insanların bölgeden tahliye edilmeleri için gayret gösteriyoruz
Milli torpido AKYA'nın ilk atışını Bakan Akar yaptı

Milli torpido AKYA'nın ilk atışını Bakan Akar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar: 2015'ten itibaren toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Milli Savunma Bakanı Akar: 2015'ten itibaren toplam 33 bin 889 terörist etkisiz hale getirilmiştir