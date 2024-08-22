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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kurum: 2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı yeni yuvalarına kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı yeni yuvalarına kavuşacak." dedi.

Okan Coşkun, Orhan Pehlül  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Bakan Kurum: 2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı yeni yuvalarına kavuşacak Fotoğraf: Ali Gazel - AA

Adıyaman

Bakan Kurum, Atatürk Bulvarı Rezerv Alan Şantiye Alanı'ndaki incelemelerinin ardından gazetecilere, depremzedeler için yapılan yeni konutların hızla yükseldiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 302 bin konutun yükseldiğini anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Bunların 76 binini kardeşlerimize teslim ettik. Son 50 günde, çok büyük bir gayretle 29 bin yeni yuvamızın daha ihalesini yaptık, çalışmalarımızı başlattık. 441 bin hak sahibi vatandaşımıza ilişkin tüm inşaat süreci yıl sonuna kadar başlamış olacak. Eylül ayında 24 bin konutumuzu bitirip, teslim sayımızı 100 bine ulaştıracağız. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bine ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı yeni yuvalarına kavuşacak. 14 milyon insanımız yeni, sağlıklı, güvenli hayatlarına başlayacak. On binlerce dükkanımızın kapıları berekete, bolluğa açılacak."

Bakan Kurum, Adıyaman'ın merkez, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde 45 bin 444 konutun inşasının devam ettiğini ifade etti.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Biz hep, vatandaşımız ne isterse onu yaparız dedik. Yine aynısını yapıyor Besni merkezde vatandaşların talepleri doğrultusunda ay sonunda ihalesine çıkıyor, inşa sürecini hızla başlatıyoruz. Adıyaman'da yılsonuna kadar teslim ettiğimiz 8 bin 174 konuta 19 bin 314 konut ve işyerini daha ekleyeceğiz ve yaklaşık 27 bin 400 konut ve iş yerini yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız. Adıyaman Meydan Projemizi, şehir merkezini içine alan 70 bin metrekarelik geniş bir bölgede yapıyoruz. 660 dükkan ve ofisiyle, kütüphanesi, müzesi, okulu, camileriyle; gençlik merkezi, parkı ve kafeleriyle; her türlü sosyal ihtiyaca cevap veren bir eser olacak. Vatandaşlarımızdan Eylül ayında talepleri toplayacağız. Vatandaşların yüzde 70'inin onay vermesi halinde meydan projesini Adıyaman'a kazandırmış olacağız."

Tarihi alanlarda da restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, Tuz Hanı ve Ulu Camii'nde tekrar eski günlerine kavuşacağını söyledi.

Bakan Kurum, "Adıyaman Üniversitemizin Morfoloji, Diş Hekimliği Fakültesi ve Lojmanlarının ihalesini de 30 Eylül'de yapacak, üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Böylece, Adıyamanımızın gençlerine en iyi şartlarda eğitim ortamı sağlamış olacağız. Biz, bu yuvalar bitene kadar, Adıyaman’ımızı yeniden ayağa kaldırana kadar burada olacağız." dedi.

Kurum, deprem bölgesinin Türkiye'nin birinci gündemi olarak kalması için mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Kurum'a Vali Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, AFAD İl Müdürü Tuncer Şeyda ile diğer ilgililer eşlik etti.

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