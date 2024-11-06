Dolar
34.26
Euro
36.69
Altın
2,698.61
ETH/USDT
2,640.90
BTC/USDT
74,315.00
BIST 100
8,871.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bahçelievler'de özel okulda çıkan yangın söndürüldü

Bahçelievler'de, özel bir okulun dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa Hatipoğlu, İbrahim Halil Aktürk  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Bahçelievler'de özel okulda çıkan yangın söndürüldü

Istanbul

Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, çocuklarını merak eden veliler okula geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binanın dış cephesinden kopan parçaların Basın Ekspres Yolu'na düşmesi nedeniyle trafikte yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekipleri, binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü.

Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel hatıra parayı liderlere hediye etti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon ulaşımı aksattı
Türkiye rüzgar enerjisi endüstrisinin 2035'te 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşabileceği öngörülüyor

Benzer haberler

Bahçelievler'de özel okulda çıkan yangın söndürüldüq

Bahçelievler'de özel okulda çıkan yangın söndürüldüq

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet