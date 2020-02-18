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Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı başladı

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler’de tahliye edilen riskli binalar belediye tarafından yıkılıyor. İlçede hafta sonuna kadar 24 bina ekiplerce yıkılacak.

İbrahim Halil Aktürk   | 18.02.2020
Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı başladı

İstanbul

Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen 6 katlı Gündoğdu Apartmanı'nın önünde polisle önlem aldı. 

Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nin geçişlere kapatılmasının ardından binanın yıkımına başlandı.

Aynı saatlerde, Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak’ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı Gonca Apartmanı'nın da yıkımına başlandı.

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede bu hafta sonuna kadar toplam 24 binanın daha risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacağı öğrenildi.

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