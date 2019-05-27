Cizreli kız öğrencilerden büyük başarı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde özel okulda okuyan Helin Monis ile Zeynep Haykır, "enerji ve çevre" konulu çalışmalarıyla, 25 ülkeden 42 projenin yer aldığı Uluslararası Mühendislik Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda bronz madalya kazandı.
Şırnak
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki kız öğrenci, "enerji ve çevre" kategorisinde hazırladıkları projeyle, uluslararası yarışmada üçüncülüğü elde etti.
Özel bir okulda 8. sınıf öğrencisi Zeynep Haykır (15) ile 10. sınıfa giden Helin Monis (17), "Atık Sularda Ağır Metal Giderimi İçin Servi Kozalağından Aktif Karbon Üretimi Karakterizasyonu ve Performansının Ölçülmesi" projesiyle, bir süre önce Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Mühendislik Bilim ve Teknoloji Yarışması'na katıldı.
Öğrenciler, bu çalışmalarıyla, 25 ülkeden 42 projenin yer aldığı yarışmada üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.
"Proje için çok çalıştık"
Helin Monis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerinin büyük desteğiyle hazırladıkları projeyle bronz madalya kazanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yarışmada başarı elde ettikleri için mutlu olduğunu belirten Monis, "Orada farklı kültürleri de tanıdık." dedi.
Zeynep Haykır da dünya üçüncüsü olarak Şırnak'a gurur yaşattıkları için mutluluk duyduğunu söyledi.
Öğretmenleri ve ailelerinin de başarılarında katkısının bulunduğunu anlatan Haykır, "Bu proje için hepimiz çok çalıştık. Buralar hep 'terör bölgesi' diye anılıyor. Bir nebze de olsa eğitim başarısıyla söz edilecekse ne mutlu bize." diye konuştu.
7. sınıf öğrencisi Mezhep Gül ise arkadaşlarının başarısından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını kaydederek, "Kazanacaklarını biliyorduk. Onlarca ülke arasında üçüncü olmak gerçekten büyük başarı, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Gururlu şekilde ülkemize geldik"
Proje koordinatörü ve İngilizce öğretmeni Ezgi Aşılan, "enerji ve çevre" kategorisinde yarıştıkları projenin, yaklaşık 5 aylık çaba sonucu tamamlandığını bildirdi.
Yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Aşılan, "Bronz madalya ve dünya üçüncülüğü sertifikasını alarak gururlu şekilde ülkemize geldik." dedi.
Okul müdürü Betül Önder de öğrencilerin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Bir yıllık geçmişi bulunan okulun bu başarıyı yakalamasının önemine işaret eden Önder, şu ifadeleri kullandı:
"Burası hep terörle anılan bir bölge oldu. Bu bölgenin eğitim faaliyetleri ve başarılarıyla öne çıkması bizi çok heyecanlandırıyor. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda da derece alarak Cizre'yi terörle değil eğitim faaliyetlerindeki başarılarla tanıtacağız."
Önder, öğrencilerinden Zeynep Yalvaç'ın "İngilizce Kitap Okuma ve Yorumlama" yarışmasında Türkiye üçüncülüğü, Medine Erzen'in resim yarışmasında Türkiye dördüncülüğü elde ettiğini de sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.