Bahçelievler'de devrilen servis minibüsündeki 6 polis hafif yaralandı
Bahçelievler'de, servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 polis hafif yaralandı.
İstanbul
Mesaiden dönen sivil polisleri taşıyan 34 LEP 024 plakalı servis minibüsü, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda, Çobançeşme Kavşağı Yenibosna istikametinde bariyerlere çarpıp devrildi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 6 polis, tedbir amaçlı özel araçlarla hastaneye götürüldü.
Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hasarlı minibüsün ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırılmasının ardından aksayan trafik normale döndü.
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