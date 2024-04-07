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Bayram tatili için araçlarıyla yola çıkan sürücüler Anadolu Otoyolu’nun Gölyaka mevkiinde trafikte yoğunluk oluşturuyor.
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Bahçelievler'de devrilen servis minibüsündeki 6 polis hafif yaralandı

Bahçelievler'de, servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 polis hafif yaralandı.

Başak Akbulut Yazar, Halis Akyıldız  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Bahçelievler'de devrilen servis minibüsündeki 6 polis hafif yaralandı Fotoğraf: Halis Akyıldız - AA

İstanbul

Mesaiden dönen sivil polisleri taşıyan 34 LEP 024 plakalı servis minibüsü, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda, Çobançeşme Kavşağı Yenibosna istikametinde bariyerlere çarpıp devrildi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 6 polis, tedbir amaçlı özel araçlarla hastaneye götürüldü.

Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasarlı minibüsün ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırılmasının ardından aksayan trafik normale döndü.


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Bahçelievler'de devrilen servis minibüsündeki 6 polis hafif yaralandı

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