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Bayram tatili için araçlarıyla yola çıkan sürücüler Anadolu Otoyolu’nun Gölyaka mevkiinde trafikte yoğunluk oluşturuyor.
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Kars'a nisanda kar yağdı

Kars'ta nisan ayında kar etkili oldu.

Cüneyt Çelik  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Kars'a nisanda kar yağdı

Kars

Kentte dün başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yağışla bazı köyler beyaza büründü.

Özellikle yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinde kar etkisini sürdürüyor.

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