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Bafra Ovası'nda pırasa hasadına başlandı

Samsun'da Bafra Ovası'nda pırasa rekoltesinin 28 bin ton olması bekleniyor.

Emre Dilek   | 26.10.2022
Bafra Ovası'nda pırasa hasadına başlandı Fotoğraf: Emre Dilek/AA

Samsun

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra'da kış sezonunda sofralarda yer alan lezzeti ve kalitesi yüksek pırasanın hasadına başlandığını söyledi.

Bölgedeki pırasanın kalitesinin yüksek olmasının Bafra Ovası'nın toprak yapısından kaynaklandığını belirten Tosuner, "Bafra'da pırasanın üretimi toplam 7 bin dekar alan ile 7-8 köyde yapılmaktadır. En fazla üretim yapılan yer, 4 bin dekar ile Doğanca beldesi. Ayrıca Ağıllar, Türbe ve Kalaycı mahallerinde de yoğun olarak yapılıyor." dedi.

Pırasanın 6,5 ila 8 lira arasında satıldığına işaret eden Tosuner, "Tabii bu fiyat, hale verilen fiyatlardır. Üretimden sofraya 10 kat artış var. Aradaki bu fark üreticiyi mağdur ediyor, tüketiciyi sıkıntıya sokuyor." ifadelerini kullandı.

Doğanca beldesinde pırasa üretimi yapan Ramazan Çıkrıkçı ise ürünün veriminden memnun olduğunu anlattı.

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