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Azerbaycan'dan gelen amfibi uçak, Marmaris'teki orman yangınına müdahale ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Acil Durumlar Bakanlığınca gönderilen "BE-200CS" amfibi uçağı ve 10 kişilik mürettebatı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılıyor.

Mustafa Güngör   | 24.06.2022
Azerbaycan'dan gelen amfibi uçak, Marmaris'teki orman yangınına müdahale ediyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Muğla

Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Dumanların yükseldiği Değirmenyanı mevkisine odaklanan helikopter ve uçaklar, yangının büyümesinin önüne geçti.

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yangın bölgesine gönderilen "BE-200CS" amfibi uçağı, 12 ton su taşıma kapasitesiyle de yangının yayılmaması için büyük çaba harcıyor.

Su üzerinde durmadan 18-20 saniyede yaklaşık 12 ton su basma kapasitesine sahip olan uçak, diğer hava güçlerinin de desteğiyle yangınla mücadele ediyor.

Ekiplerin havadan ve yerden soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, Marmaris, Gökova ve Hisarönü Körfezi'nde helikopterlerin güvenli şekilde su alması için Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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Azerbaycan'dan gelen amfibi uçak, Marmaris'teki orman yangınına müdahale ediyor
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