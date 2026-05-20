PTT Pul Müzesi'nin üç aydaki ziyaretçi sayısı 30 bini geçti Türkiye'nin ilk ve tek pul müzesi olma özelliğini taşıyan PTT Pul Müzesi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, müze, 2013 yılında "Tarihe Tanıklık Eden Koleksiyonlar" sloganıyla kapılarını açtı.

Yalnızca pul koleksiyoncularının değil, tarih, kültür ve iletişim mirasına ilgi duyan ziyaretçilerin de uğrak noktası olmayı sürdüren müzeyi, açıldığı günden 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 675 bin kişi ziyaret ederken, bu yılın ilk çeyreğinde de ziyaretçi sayısı 30 bini geçti.

​​​​​​​Müzede, 1863'te tedavüle sunulan ilk Türk pulundan günümüze kadar basılan pullar kronolojik ve tematik olarak sergileniyor. Sergi alanlarında ise 10 binin üzerinde posta pulu yer alıyor.

Müzede, geçmişten günümüze posta ve haberleşme alanında kullanılan objeler, nostaljik posta dağıtıcı kıyafetleri, telgraf makinelerinin yanı sıra İstiklal Harbi'nde PTT, Tarihten Mektuplar, "Pullarla 100 Yıl" Uygulaması, Çocuk Kulübü, Doğrudan Kişisel Pul Uygulaması ve Müze Dükkan gibi bölümler bulunuyor.

Çocuk Kulübü'nde gerçekleştirilen etkinliklerle genç nesillere pul koleksiyonculuğu ve mektup kültürü tanıtılırken, ziyaretçilere interaktif ve eğitici bir müzecilik deneyimi sunuluyor.

PTT Pul Müzesi, dini ve milli bayramlar ile resmi tatiller hariç, haftanın her günü 09.00-17.00 saatlerinde "ücretsiz" ziyaret edilebiliyor.