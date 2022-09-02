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Gündem

Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı yapılacak

Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Ruslan Rehimov   | 02.09.2022
Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı yapılacak

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "TurAz Kartalı 2022" ismi verilen tatbikatta yer alacak Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Türk savaş uçakları Azerbaycan'a geldi.

Tatbikatta iki ülke hava kuvvetlerinin ortak faaliyetlerinin planlanması, etkileşim ve muharebe koordinasyonunun araştırılması, arama ve kurtarma eylemlerinin uygulanması ve diğer görevler icra edilecek.

"TurAz Kartalı 2022", 5 Eylül'de başlayacak.


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