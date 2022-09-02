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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Tanju Özkaya, Serdar Açıl   | 02.09.2022
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti

Ankara

Alınan bilgiye göre "kişisel verilerin gizliliğini ihlal", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Ban'ın adli kontrolle serbest bırakılmasının hemen ardından Başsavcılık harekete geçti.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığına dikkat çekildi.

Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.

Soruşturma süreci

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.

Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi.

Bugün sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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