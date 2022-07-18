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Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ferdi Uzun, Musa Ölmez   | 18.07.2022
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile karadan da arazözlerle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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