"Ateş Serbest-2024" faaliyeti için hazırlıklar sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Ateş Serbest-2024" faaliyeti için hazırlıkları devam ediyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı'da devam eden hazırlıklara ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
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📍 Polatlı / Ankara— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2024
Ateş Serbest-2024 Faaliyeti için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Faaliyetin amacı;
▪️Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamak,
▪️Envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmak, bunların ateş gücünün hedefteki etkisini… pic.twitter.com/kNEdSoG3AS