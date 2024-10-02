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"Ateş Serbest-2024" faaliyeti için hazırlıklar sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Ateş Serbest-2024" faaliyeti için hazırlıkları devam ediyor.

İsa Toprak  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
"Ateş Serbest-2024" faaliyeti için hazırlıklar sürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı'da devam eden hazırlıklara ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

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