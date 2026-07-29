İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir camiyi hedef alarak yıktığını kabul etti

[1/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[2/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[3/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[4/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[5/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[6/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[7/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[8/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[9/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[10/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[11/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[12/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[13/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[14/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[15/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[16/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[17/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[18/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[19/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[20/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[21/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[22/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[23/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[24/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[25/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi. Saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
[26/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[27/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.
[28/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.