İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir camiyi hedef alarak yıktığını kabul etti

[1/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[2/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[3/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[4/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[5/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[6/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[7/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki bina ve çadır kampa düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[8/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[9/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[10/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[11/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[12/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[13/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[14/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[15/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[16/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[17/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[18/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[19/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[20/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[21/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[22/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[23/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[24/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[25/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi. Saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

[26/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[27/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.

[28/28] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentindeki Yarmouk Mahallesi'nde bulunan Muttakin Cami ve çevresindeki binalara düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeden yoğun alev ve dumanlar yükseldi.