Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı açıklandı

Emre Aşıkçı
29 Temmuz 2026•Güncelleme: 29 Temmuz 2026
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre normal sezon, 24 Eylül Perşembe günü 6 maçla başlayacak ve 16 Nisan 2027 Cuma günü oynanacak 4 karşılaşmayla sona erecek.
Play-in maçları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak.
Yeni sezonda Dörtlü Final organizasyonu ise 28-30 Mayıs 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
Organizasyonda yer alan Türk ekiplerinden Anadolu Efes, sezonu 24 Eylül'de İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacağı maçla açacak.
25 Eylül'de Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı ağırlayacak, Beşiktaş ise İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk edecek.
İlk haftanın programı şöyle:
24 Eylül Perşembe:
Kızılyıldız-Zalgiris
Dubai Basketbol-Real Madrid
Hapoel IBI-Bayern Münih
Barcelona -Anadolu Efes
Kosner Baskonia-Olympiakos
LDLC ASVEL-Maccabi Rapyd
Panathinaikos AKTOR-Paris Basketbol
25 Eylül Cuma:
Beşiktaş-Valencia Basket
Fenerbahçe-Virtus Bologna
Partizan-EA7 Emporio Armani Milan