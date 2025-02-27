Dolar
36.46
Euro
38.24
Altın
2,918.83
ETH/USDT
2,347.90
BTC/USDT
84,458.00
BIST 100
9,573.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Akın ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık görevden alındı.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ali Aybey, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İbrahim Esenkar, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Yunus Öz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ayfer Özdemir Tefon, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Ziya Kürşat Babayiğit, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ersoy Günay, Personel Dairesi Başkanlığına Uğur Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Oğuz Özdemir atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu

SGK'de açık bulunan Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bülent Uğur Ecevit, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Ömer Küçükevcilioğlu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Balaban, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Engin Akyol ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Yakup Koç getirildi. Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı.

Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Beyin ve Sinir Cerrahisi Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Yilmaz ile Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine Prof. Dr. Mustafa Özsütcü atandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum gününü kutlayanlara teşekkür paylaşımı
Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
AA Kitap, "10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları"nda

Benzer haberler

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapıldı

YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi

Sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 sent kesinti yapılacak

Sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 sent kesinti yapılacak
Sürdürülebilirlik alanında yetkili bağımsız denetim kuruluşu belgesi ücretleri belirlendi

Sürdürülebilirlik alanında yetkili bağımsız denetim kuruluşu belgesi ücretleri belirlendi
40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin sahte sigortalı gösterildiği belirlendi

40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin sahte sigortalı gösterildiği belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet