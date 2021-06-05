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Ekonomi

Şarbon hastalığı için hayvan sahiplerine tazminat ödenecek

Şarbon hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü oranında tazminat ödenecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 05.06.2021
Şarbon hastalığı için hayvan sahiplerine tazminat ödenecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, hayvan hastalıklarından hangilerine tazminat ödeneceği, ödeme yapılacak yeri ve uygulama zamanı hükme bağlandı.

Düzenleme kapsamındaki hastalıklar arasına şarbon da eklendi. Buna göre, şarbondan dolayı yerel kıymet takdir komisyonunca belirlenen miktarlar üzerinden ve yönetmelikteki esaslara göre hayvan sahiplerine tazminat ödenecek.

Tazminat tutarı, şarbon hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü oranında olacak.

Şarbon hastalığının resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esas oluşturacak.

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