Dolar
36.52
Euro
38.01
Altın
2,875.80
ETH/USDT
2,299.60
BTC/USDT
84,625.00
BIST 100
9,741.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı başdanışmanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. genel müdürlüklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan görevlendirildi ve kendisine Büyükelçi ünvanı verildi.

Müftü atamaları

Niğde İl Müftüsü Osman Ayas ve Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun görevlerinden alındı.

Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak ve Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Demircan ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan atandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de
Yetim Vakfı İstanbul'da çocuklar için ramazan karşılama etkinliği düzenledi
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 60 şüpheliden 46'sı tutuklandı
TİKA, Libya'da Osmanlı Paşası Murad Ağa'nın ismini taşıyan parkı restore etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 28 Şubat dediğimizde aklımıza çirkin uygulamalar geliyor

Benzer haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

İnternetten verilen bireysel kurs ile ürün tanıtım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetlere KDV istisnası

Sanayi ve ticarete ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Resmi Gazete'de

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Resmi Gazete'de
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet