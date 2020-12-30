Euro
9.07
Dolar
7.38
BIST 100
1,479.91
Altın
1,889.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek

Organik arıcılık yapan yetiştiricilere kovan başına 10 lira destek ödemesi yapılacak.

Erhan Cihan Ünal   | 30.12.2020
Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, tebliğin yayım tarihinden itibaren 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar gerekli belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı oldukları il-ilçe müdürlüklerine başvuracak. Kayıtlı oldukları il-ilçe dışında yer alanlar, bulundukları il/ilçe müdürlüklerine de başvurabilecek.

Yetiştiriciler, organik süreçte olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış, uygunluk belgesinde kayıtlı olan arılı kovanlar ile belirlenen aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlar üzerinden desteklenecek.

Organik arıcılık yapan yetiştiriciler, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il-ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorunda olurken, tespit tarihi bitimi 11 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Yetiştiricilere, organik arıcılık destek ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 10 lira üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna 1,9 milyon Kovid-19 aşısı için Sinovac ile anlaştı
İngiltere'de nisandan beri ilk kez Kovid-19 kaynaklı ölümler 980'i geçti
KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti
Trump'tan aşı uygulamalarının hızlandırılması için eyaletlere 'harekete geçin' çağrısı

Benzer haberler

Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek

Organik arıcılık yapanlara kovan başına 10 lira destek verilecek

Yeni asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Borçların yapılandırılmasında süre bir ay uzatıldı

BDDK Atak Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti

BDDK Atak Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti
Hükümlülerin iyi hal değerlendirmelerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Hükümlülerin iyi hal değerlendirmelerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni yılda vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılacak

Yeni yılda vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılacak