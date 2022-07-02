Dolar
16.74
Euro
17.46
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,059.50
BTC/USDT
19,373.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bursa’da Kent Meydanı-Terminal tramvay hattının hizmete alımı töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Astsubay Mustafa Gümüş, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki astsubay Mustafa Gümüş, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tevfik Öztürk   | 02.07.2022
Astsubay Mustafa Gümüş, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Tevfik Öztürk / AA

Amasya

​​​​​​​Gümüş'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze, Merkez Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Gümüş'ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere il merkezine bağlı Yuva köyüne gönderildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ayhan Aygün ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Öztürk, gazetecilere, Gümüş'ün görev yerine giderken geçirdiği trafik kazasında vefat ettiğini dile getirerek, "Göreve geçen sene başlamıştı. Bir ailemizin üniversite bitiren çocuğuydu. Bu memlekete hizmet etmek üzere manevi değerlerimize, vatanına milletine bağlı bir gencimizdi. Ülkemizin ve askeri teşkilatın başı sağ olsun." dedi.

Kars-Göle kara yolunda 30 Haziran'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Gümüş olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı mesajı
Adana'da sıcak hava bunalttı
Astsubay Mustafa Gümüş, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu
Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi

Benzer haberler

Astsubay Mustafa Gümüş, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Astsubay Mustafa Gümüş, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Karadeniz semalarının bekçisi: 'Tunç Filo'

Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu

Otoyolda arızalanan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi

Otoyolda arızalanan İETT otobüsüne çarpan meyve yüklü kamyon devrildi
Kastamonu'da otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Kastamonu'da otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı