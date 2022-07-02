Dolar
16.74
Euro
17.46
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,057.00
BTC/USDT
19,334.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana'da sıcak hava bunalttı

Adana'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar sulama kanallarına girdi, park ve bahçelerde gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Eren Bozkurt   | 02.07.2022
Adana'da sıcak hava bunalttı

Adana

Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu, bazı termometrelerin de 37 dereceyi gösterdiği kentte, çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.

Yasağa rağmen bazı çocuklar ve gençler, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Parka gelenlerden İbrahim İçöz, AA muhabirine, sıcakların etkisini artırdığını belirterek, "Evimizde oturuyoruz veya parklarda dinleniyoruz. Bunun dışında yaptığımız bir şey yok. Çukurova'nın sıcağına biz alışkınız. Bizim 3 ayımız sıcak. Bu 3 ay biraz sıkıntı yaşarız daha sonra rahatız. Bu ayları da gölgede geçiriyoruz. Yaylaya veya denize gidemiyoruz. Ya parkta ya evdeyiz." diye konuştu.

Mehmet Öztutar da kentte sıcaklığın daha da artacağını ifade ederek, "Sıcaklık rahatsız ediyor. Park gibi açık alanlar biraz daha sıcağı hafifletiyor." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da Dicle Barajı'ndan Devegeçidi Barajı'na 20 milyon metreküp su aktarıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde incelemede bulundu
Milli Mücadele'nin kadın kahramanı 'Kara Fatma' vefatının 67. yılında anıldı
Karaköy'de şehir hatları vapurunun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
İzmir'de Bostanlı sahilinde yosun tabakası oluştu

Benzer haberler

Adana'da sıcak hava bunalttı

Adana'da sıcak hava bunalttı

Birbirinden etkilenen iki komşu 5 çocuğun koruyucu ailesi oldu

Seyhan Nehri'nde yosun birikintileri oluştu

Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda 36 gözaltı

Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda 36 gözaltı
Bilek güreşinde dünya şampiyonu olan paralimpik sporcu, atletizmde başarı istiyor

Bilek güreşinde dünya şampiyonu olan paralimpik sporcu, atletizmde başarı istiyor
Adana'da 'güven ve huzur' uygulamasında 55 kişi gözaltına alındı

Adana'da 'güven ve huzur' uygulamasında 55 kişi gözaltına alındı