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Dron - Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar aldı. -VTR- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale Şehitler Abidesi’nde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni"nde konuşuyor.
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Artvin'de heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar gördü

Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ise ağır hasar aldı.

Yusuf Okur  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Artvin'de heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar gördü Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

Merkeze bağlı Çamlık Mahallesi Kuşkanet Deresi mevkisinde 16 Mart'ta heyelan meydana gelen alanda, yeni bir heyelan daha yaşandı.

İlk heyelanda kısmen hasar gören ev, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı. Heyelan dolayısıyla 2 ev ağır hasar alarak kullanılmayacak duruma geldi, bir sera yıkıldı ve tarım arazileri de zarar gördü.

AFAD ve Artvin Belediyesi ekipleri alanda incelemelerini sürdürüyor.

Olay yerine gelen Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, heyelandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İş makineleriyle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Erdem, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını ve riskli alanlara yaklaşılmaması gerektiğini ifade etti.

Çamlık Mahallesi Muhtarı Bayram Durmuş ise pazar günü yaşanan heyelandan sonra aynı bölgedeki ikinci heyelanın, afetin boyutunu iki katına çıkardığını söyledi.

Yavuz Özdermir'e ait ev ve müştemilatının yıkıldığını bildiren Durmuş, "600 metrelik alana 1 metre kalınlığında balçık yığıldı. 2 ev ağır zarar gördü, ağaçlar yıkıldı. Belediye başkanımızla birlikte buradaydık. Şimdilik tehlike geçmiş görünüyor, tedbir için iş makinesi bekletiyoruz." dedi.

Durmuş , balçık ve heyelan nedeniyle mahalle içi yolların ulaşıma kapandığı bölgede, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü kaydetti.

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