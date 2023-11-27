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Artvin'de fırtına nedeniyle yükselen dalgalar ulaşımı aksattı

Artvin'in Karadeniz sahilindeki Kemalpaşa ilçesinde fırtına nedeniyle oluşan dalgalar ulaşımda aksamalara yol açtı.

Hatice Diler  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Artvin'de fırtına nedeniyle yükselen dalgalar ulaşımı aksattı Fotoğraf: Hatice Diler - AA

Artvin

İlçe merkezinde etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu Kemalpaşa Tüneli çıkışı ile balıkçı barınaklarının bulunduğu Kemalpaşa Limanı mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı.

Yaklaşık 1 saat kapalı kalan Kemalpaşa-Hopa istikameti, Karayolları ekiplerinin çalışmasının adından temizlenerek trafiğe açıldı.

Su baskını nedeniyle balıkçı barınakları ile Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki bazı iş yerleri de zarar gördü.

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