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Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında anıldı

"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan Kazım Koyuncu için Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında tören düzenlendi.

Yusuf Okur   | 25.06.2019
Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında anıldı

Artvin

Sanatçı Kazım Koyuncu ölümünün 14. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

33 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Koyuncu için ilçeye bağlı Yeşilköy köyündeki kabri başında düzenlenen anma törenine, annesi Hüsniye, kardeşleri Hüseyin, Orhan, Oğuz ve Niyazi Koyuncu ile Canan Erdem, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile yakınları ve sevenleri katıldı.

"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan Koyuncu'nun ağabeyi Hüseyin Koyuncu, törene katılanlara teşekkür etti.

Yıllar geçse de Kazım Koyuncu'ya özlemin azalmadığını, aksine çığ gibi büyüdüğünü belirten Koyuncu, "Sevenleri her yıl Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyor. Bizim acımızı paylaşıyor. Onu anmak, sevenleriyle bir arada olmak bizi onurlandırıyor." dedi.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ise merhum Kazım Koyuncu'nun Hopa'nın çok değerli bir evladı olduğunu ifade ederek, "Hopa bu değerli evladı Kazım'dan ayrılalı 14 yıl oldu. Ölümünü dün gibi hatırlıyorum. Kazım, Hopa sokaklarında halen anılıyor, yaşatılıyor, bugün Hopa Belediyesinden şarkıları anons edildiği gibi." diye konuştu.

Koyuncu'yu asla unutmayacaklarını vurgulayan Ekmekçi, "Hopa hak, hukuk, adalet direnişinde dik duruşuyla bilinen bir kenttir. Kazım Koyuncu da tüm ülkede dik duruşuyla bilinen bir kardeşimizdir. Ben Kazım'a Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Koyuncu'nun kabri başında dua ederek açılan deftere duygu ve düşüncelerini yazdı.


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