Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.76
BIST 100
95,392.55
Altın
1,434.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Fethiye Körfezi'nin rengi değişti

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Körfezi'nde suyun renginin sarı ve yeşile dönmesi vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Ali Rıza Akkır   | 25.06.2019
Fethiye Körfezi'nin rengi değişti

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Körfezi'nde suyun renginin sarı ve yeşile dönmesi vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Özellikle Çalış mevkisi ve kıyı boyunca suyun rengi sarı ve yeşil tonlarına büründü. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizi görüntüledi.

Olayla ilgili Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri sudan numune aldı. Alınan numunelerin, Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

Sudan yakın zamanda alınan numunelerin sonuçlarının temiz çıktığı, olası bir kirlilik yaşanırsa ilgili kurumların gerekli çalışmayı başlatacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mursi’nin ölümü: Batı medyası ahlaki pusulasını yitirdi
Körfez'deki kriz İran'da siyaset alanını daraltıyor
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi

Benzer haberler

Fethiye Körfezi'nin rengi değişti

Fethiye Körfezi'nin rengi değişti

Eski başyaver Ali Yazıcı yeniden yargılanacak

Muğla'da 'diaspor kristali' operasyonu: 3 gözaltı

Türkiye'nin denizleri istilacı türlerden korunacak

Türkiye'nin denizleri istilacı türlerden korunacak
Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk yaşanıyor

Turizm merkezlerindeki plajlarda yoğunluk yaşanıyor
Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor

Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor