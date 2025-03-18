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Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı.

Yılmaz Kazandioğlu, Emre Ilıkan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Van

Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na tırmanan 12 kişilik dağcı grup, zirveye ulaştıktan bir süre sonra inişe geçti. 3 bin 100 metre irtifada dağcılardan biri düşerek ayağından yaralandı.

Gruptaki dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma helikopteri ile bölgeye giden ekipler, yaralı dağcı ve iki arkadaşını mahsur kaldığı yerden alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Alandaki 9 dağcı ise AFAD ekiplerinin koordinesinde güvenli bir şekilde inişe geçti.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine, Artos Dağı'na çıkan 12 kişilik dağcı ekibin mahsur kaldığı ihbarının hemen ardından çalışma başlattıklarını söyledi.

Dağcılardan birinin düşerek ayağını kırdığı bilgisini aldıklarını belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

"15 kişilik arama kurtarma personelini ivedi bir şekilde olay yerine gönderdik. 4 kişilik bir UMKE ekibi de bizimle olay yerine intikal etti. Bölgede yaptığımız çalışma neticesinde hem hava şartları hem de tipiye karşılık helikopter desteğiyle vatandaşımızı olay yerinden almak için İl Jandarma Komutanlığımızla görüşme sağladık. Akabinde alana bir helikopter gönderdik. Alandaki kazazede vatandaşımızı helikopterle aldık ve sağlık ekiplerine teslim etmek üzere hastaneye götürdük. 2 kişi de yaralıyla hastaneye gitti. 9 kişilik ekip ise dağdan iniş yapıyor. Koordine halindeyiz."

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